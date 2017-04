Hospital expõe oncológicos ao amianto

CM, a administração do CHS garante que "toda a área de intervenção foi vedada e devidamente sinalizada, não havendo qualquer perigo de contaminação".



O Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) procedeu à retirada de amianto no terraço de um edifício do Hospital de S. Bernardo, mantendo a funcionar todos os serviços, incluindo o Centro de Dia de Oncologia e a Cardiologia.Os funcionários denunciam falta de informação e de cuidado. "Apenas vimos homens vestidos de branco a trabalhar no terraço. Não havia sinalização ou algo selado", afirmou uma funcionária da Oncologia.Cármen Lima, da associação Quercus, considera a situação grave. "As pessoas devem ser informadas e a unidade deve ser evacuada. Tenho algumas dúvidas de que os procedimentos de segurança tenham sido cumpridos. Janelas e condutas de ventilação devem ser seladas."