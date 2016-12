Hospital fecha morgue e vai atrasar funerais

Segundo os responsáveis da unidade de saúde, devido à indisponibilidades dos profissionais que têm assegurado estas escalas foi decidido "suspender transitoriamente a entrega dos corpos até à restituição das condições necessárias para a reposição do funcionamento vigente".

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7%

33.3%

33.3%

Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7%

33.3%

33.3%

Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

O Centro Hospitalar do Algarve decidiu suspender, a partir do dia 1 de janeiro, o serviço de prevenção à morgue, que decorria aos sábados, no hospital de Portimão. Para as agências funerárias da zona do Barlavento, a decisão irá "atrasar a realização de muitos funerais e causar mais sofrimento às famílias das pessoas que morreram"."Até agora podíamos levantar os corpos até às 12h00 de sábado. Uma pessoa que morresse na sexta-feira poderia ser levantada no dia seguinte e o funeral poderia ser feito até segunda-feira. Daqui em diante, muito possivelmente, boa parte desses funerais só poderão ser efetuados na terça-feira, uma vez que os levantamentos são efetuados por marcação", referiram aoagentes funerários, que estão preocupados e alertam que quando existirem vários corpos para serem levantados vão existir "atrasos na realização dos funerais".A decisão do hospital irá afetar toda a zona do Barlavento, uma vez que há funerárias nos concelhos de Portimão, Lagos, Monchique, Silves e Aljezur. Contactado pelo, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve confirmou a decisão que, assegurou, ser "transitória".