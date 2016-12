Hospital Garcia de Orta ampliado em 100 camas

Esta unidade com 545 camas serve uma população de 340 mil habitantes, e conta com 2500 funcionários. O crescimento demográfico dos concelhos de Almada e Seixal levou ontem o secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, a admitir que as instalações atuais "são insuficientes". "O hospital conta com um problema crónico no tempo de internamento e com as Urgências sobrelotadas", acrescentou Manuel Delgado.O presidente do conselho de administração do hospital explicou ainda que "as dificuldades existentes no internamento resultam de a unidade contar com um número limitado de camas".Sobre as dificuldades nas Urgências, adiantou que, face ao aumento de casos de gripe, e "como medida de contingência", foram instaladas mais 24 camas em contentores.