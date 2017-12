Hostel português é o melhor da Europa

Outras duas unidades portuguesas foram destacadas no top 10 das melhores a nível mundial.

O Blue Boutique Hostel & Suites, no Estoril, foi considerado o melhor hostel da Europa e o quarto melhor do mundo, nos prémios Hostel of the Year 2017.

Ainda na lista dos melhores do mundo foram destacados o Easy Lisbon Hostel, em Lisboa, e o Casa d’Alagoa, em Faro.

Portugal já tinha dado que falar quando a Yes! Hostels, situada em Lisboa e no Porto, foi considerada a melhor cadeia de hostels do mundo pelos prémios Hoscars.

Conheça a lista dos 10 vencedores a nível mundial:

1. The Wanderlust Hostel, Ko Phangan, Tailândia

2. At The Top Hostel, Dubai

3. Oxotel Chiangmai, Tailândia

4. Blue Boutique Hostel & Suites, Estoril, Portugal

5. Shiralea Backpackers Resort, Koh Phangan, Tailândia

6. Heyyyy Bangkok, Tailândia

7. Eco Hostel Floreale, Nápoles, Itália

8. Easy Lisbon Hostel, Lisboa, Portugal

9. Casa d´Alagoa, Faro, Portugal

10. BackPacker 16 Hostel Dubai