"Humanidade arrisca o suicídio" em conflito nuclear entre EUA e Coreia do Norte

Papa Francisco expressou preocupação sobre conflito esta segunda-feira.

Por Lusa | 18:33

O papa Francisco considerou hoje que "a Humanidade arrisca o suicídio" em caso de conflito nuclear entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, o tema central de uma conferência no Vaticano, em novembro.



Esta expressão do papa foi dita quando o líder da Igreja Católica visitou a equipa que está a preparar a conferência, segundo a subsecretária do Conselho Pontífice para a Justiça e Paz no Vaticano, Flaminia Giovanelli, disse à rádio Vaticano, citada pela AP.



A conferência no Vaticano realiza-se a 10 e 11 de novembro, e vai juntar 11 laureados com o Prémio Nobel da Paz, para além de líderes das Nações Unidas, da NATO e de embaixadores dos países mais desenvolvidos.



O Vaticano anunciou hoje mais detalhes desta conferência, apresentando-a como parte dos esforços para promover um mundo livre de armas nucleares, e rejeitou a ideia de que o encontro fosse uma tentativa de mediação da tensão política entre os dois países.



O papa deverá fazer uma comunicação no dia de abertura da conferência.