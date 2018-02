Idanha-a-Nova formaliza candidatura dos Mistérios da Páscoa à UNESCO

Projeto conta com 250 manifestações de piedade popular que se desenrolam ao longo de 90 dias.

Por Lusa | 11:40

A Câmara de Idanha-a-Nova formalizou a candidatura dos Mistérios da Páscoa, manifestações de religiosidade popular ligadas ao ciclo quaresmal e pascal, às boas práticas do Património Imaterial da Humanidade da UNESCO, anunciou esta quarta-feira a autarquia.



O dossiê de candidatura foi entregue na terça-feira, junto da Comissão Nacional da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).



"A sustentar este projeto estão 250 manifestações de piedade popular que se desenrolam ao longo de 90 dias em todo o concelho, desde a Quarta-feira de Cinzas ao Domingo de Pentecostes, as quais se traduzem numa grande riqueza cultural", explica em comunicado enviado à agência Lusa o presidente deste município do distrito de Castelo Branco, Armindo Jacinto.



O autarca adianta que estas manifestações de religiosidade popular ligadas ao ciclo quaresmal e pascal são um "excelente exemplo" das melhores práticas de salvaguarda do património cultural imaterial do território.



Desde o início, o projeto tem sido colocado ao serviço do desenvolvimento sustentado deste concelho do distrito de Castelo Branco e envolve a participação de toda a comunidade.



"O trabalho realizado de forma continuada permitiu recuperar e revitalizar manifestações, passando de 163 em 2009, para mais de 250, na atualidade", lê-se na nota.



Com esta candidatura, a Câmara de Idanha-a-Nova pretende reforçar os processos de salvaguarda, promoção e valorização dos quayem Idanha-a-Nova, ao mesmo tempo que preserva a história e a memória da população.



Idanha-a-Nova é já um território UNESCO, cruzando património material e imaterial, que lhe conferem o estatuto de Cidade Criativa da Música e integra a Reserva da Biosfera do Tejo Internacional e do Geopark Naturtejo da UNESCO.