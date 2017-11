Identificados quatro focos de contágio de Legionella no Hospital São Francisco Xavier

Investigação identificou bactéria em duas torres de refrigeração e dois pontos de água.

A bactéria Legionella pode provocar infeções respiratórias graves, sobretudo em pessoas que estejam debilitadas. Desenvolve-se na água e transmite-se quando inalada através de vapor de água. Não é perigosa se for ingerida, uma vez que é destruída pelo aparelho digestivo.

Duas torres de refrigeração e dois pontos de água do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa foram, para já, identificados como focos de infeção com a bactéria Legionella, que já infetou pelo menos 41 pessoas e levou à morte de duas delas. A notícia é avançada esta quinta-feira pela revista Sábado , referindo-se à investigação que está a ser levada a cabo pelo Instituto Ricardo Jorge.Os investigadores recolheram amostras em 11 locais do Hospital São Francisco Xavier. As análises são demoradas, até porque implicam a cultivação da bactéria.O caso em curso evoca o que aconteceu em novembro de 2014 em Vila Franca de Xira, quando um surto de Legionella causada por um foco de infeção numa torre de refrigeração da empresa Adubos de Portugal, em Alverca, provocou 12 mortes e infetou quase 400 pessoas.Segundo os dados avançados pela Direção-Geral de Saúde, a data da primeira contaminação no hospital lisboeta terá sido a 27 de Outubro.