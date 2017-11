Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Identificados sete possíveis pontos de legionella fora do hospital

Detetados sete equipamentos potencialmente produtores de aerossóis.

10:48

As autoridades identificaram nas redondezas do Hospital S. Francisco Xavier, em Lisboa, onde houve um surto de 'legionella', pelo menos sete equipamentos potencialmente produtores de aerossóis e onde poderá também ter começado o surto.



Segundo o presidente dos Serviços de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), a maior probabilidade é que o surto tenha origem nas instalações do hospital, mas por precaução a Administração Regional de Saúde (ARS) e o delegado de saúde fizeram o levantamento dos equipamentos potencialmente geradoras de aerossóis para fazer análises.



Em declarações à Lusa, Paulo Correia de Sousa afirmou que a atividade dos SUCH se circunscreveu às instalações do Hospital S. Francisco Xavier, mas que deram "um contributo para ajudar a identificar quais os equipamentos que eram potencialmente produtores de aerossóis", os únicos que podem levar à transmissão da bactéria.



"De início eram 14 e depois foram reduzidos para sete pontos, mas não sei nem onde estão nem o trabalho ali feito", disse o responsável, explicando que tal tarefa é da responsabilidade do delegado de saúde e da ARS.



Este surto de 'legionella', que de acordo com as informações conhecidas até esta terça-feira de manhã infetou 30 pessoas, já provocou a morte a duas delas.



Segundo informaram na segunda-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), até às 20h00 de segunda-feira tinham sido diagnosticados "30 casos de Doença dos Legionários com possível ligação epidemiológica ao Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO) - Hospital de São Francisco Xavier", mais um caso do que o anterior balanço.



Destes 30, dois morreram, um teve alta e os restantes encontram-se internados.



"Os doentes são, na sua maioria, idosos com fatores de risco associados, nomeadamente doenças crónicas graves e hábitos tabágicos", indica o comunicado assinado pela diretora da DGS, Graça Freitas, e pelo presidente do INSA Ricardo Jorge, Fernando Almeida.



A 'legionella' é uma bactéria responsável pela doença dos legionários, uma pneumonia grave. A infeção transmite-se por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água ou por aspiração de água contaminada.



Apesar de grave, a infeção tem tratamento efetivo.