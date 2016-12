Idosa com bens na rua

O que achou desta notícia?







Maria José Silva, de 82 anos, foi despejada do apartamento onde residia em Cascais por falta de pagamento da renda e desde terça-feira que os seus bens (móveis, louças, frigorífico, etc.) se encontram na rua, junto ao prédio onde morava, no nº 42 da Travessa Domingos Correia. A idosa tem dormido provisoriamente em casa de amigos.foi alertado por vizinhos, chocados com a situação, e chegou ontem ao local pouco depois de elementos da Câmara de Cascais ali se terem deslocado. "Não conseguem encontrar sítio para pôr as minhas coisas", disse a idosa, a quem a Segurança Social prometeu alojamento num lar em Loures, que não lhe serve por ser "muito longe".Ao, a Câmara de Cascais garantiu, mais tarde, uma solução. "A autarquia vai agir e encontrar o espaço necessário para guardar, ainda hoje [ontem], os bens da senhora", afirmou fonte da câmara, frisando que a autarquia "vai tentar encontrar uma solução definitiva de alojamento", apesar de este ser "um caso da total responsabilidade da Segurança Social", mas "perante a ausência de resposta" agirá. O Instituto da Segurança Social não quis comentar.