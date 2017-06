Idosa fica sem prótese após cirurgia à anca

Alta é omissa

Segundo a filha de Maria Augusta, a nota de alta do Hospital de Santa Maria é omissa em relação à colocação de uma nova prótese na anca direita.



Vários desmaios

"A minha mãe piora de dia para dia. Já desmaiou algumas vezes por causa das dores e não há forma de resolverem o problema", lamenta Maria José Silva.



Prótese de Moore

A prótese de Moore é um modelo em vitálio utilizado na artroplastia da anca após excisão da cabeça do fémur. O nome deve-se a Austin Moore, cirurgião americano.



Uma idosa de 84 anos, residente em Lisboa, ficou sem uma prótese na anca direita após ter sido operada no Hospital de Santa Maria. Maria Augusta Almeida está confinada a uma cadeira de rodas e sofre de dores "insuportáveis".Maria Augusta Almeida recebeu a primeira prótese de Moore (destinada à artroplastia da anca) no hospital do Barreiro. A 24 de agosto de 2015, sofreu uma infeção grave e os médicos do Hospital de Santa Maria decidiram operá-la, para lhe retirar a prótese. Quando a idosa teve alta, a família ficou convencida de que lhe tinha sido colocada outra prótese. Maria Augusta iniciou então tratamentos de fisioterapia, mas as dores "insuportáveis" impediam os exercícios.A filha, Maria José Silva, diz que só descobriu que a mãe não recebera uma nova prótese quando, ao realizar um estudo radiológico numa clínica, em janeiro de 2016, lhe foi dito pelo radiologista que não havia a referida prótese na anca direita. Desde então que tenta que seja colocada nova prótese na anca da mãe. "Não consigo fazer nada para a minha mãe poder voltar a andar. Em março de 2016 apresentei uma reclamação no hospital e em dezembro uma outra, mas até agora nada, não dão qualquer resposta a esta situação", lamenta.