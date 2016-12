Idoso com apneia do sono só tem consulta em novembro de 2017

A apneia do sono caracteriza- -se pela interrupção da respiração por períodos de tempo superiores a 10 segundos e mais de 5 vezes por hora. As consequências passam pela hipertensão arterial, que com frequência surge associada a arritmias cardíacas e, nos casos mais graves, o enfarte do miocárdio, AVC e morte súbita.



O CM contactou o Centro Hospitalar do Oeste, que apenas respondeu que o idoso deve expor o caso ao Gabinete do Cidadão da unidade de saúde, recusando responder se há mais doentes na mesma situação e se o queixoso poderá ver o seu estado de saúde agravado.

Avelino Custódio, de 67 anos, sofre de apneia do sono, doença que pode provocar morte súbita. No mês passado pediu à médica de família, nas Caldas da Rainha, uma consulta de especialidade, que o Hospital de Torres Vedras, unidade do Centro Hospitalar do Oeste, marcou para 30 de novembro... de 2017."Até pensei que tinha sido engano. Não se admite, é muito tempo de espera. Posso nem estar vivo nessa altura", comenta, indignado, Avelino Custódio, ainda surpreendido com a data da marcação da consulta, que viu confirmada, após ter telefonado para os serviços hospitalares.O homem está desesperado porque a doença provoca-lhe a paragem de respiração durante o sono: "À noite acordo muitas vezes com falta de ar. Há alturas em que acordo sobressaltado, sem conseguir respirar. Já era altura de se preocuparem em contratar mais médicos."