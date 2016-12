Drone leva marmita a idoso

Quem também ficou satisfeito com a iniciativa foi o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Penela. Fernando Antunes considera que, "se os custos forem competitivos, esta pode ser uma boa solução", embora sublinhe que "nunca será para substituir o contacto humano, porque a relação humanizada com as pessoas é fundamental".Apesar de estar aberto à inovação, o serviço domiciliário abrange higiene pessoal, limpeza, habitação, animação, lavagem de roupa e diálogo com a família e por isso, "os drones não vão estar a servir refeições nos próximos dias".