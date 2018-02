Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Igreja deve aconselhar recasados a viver sem relações sexuais

Cardeal-patriarca publicou documento para regular o acesso aos sacramentos de pessoas em "situação irregular", em resposta ao Papa Francisco.

09:08

A igreja deve propor a "vida em continência" aos católicos recasados, isto é, uma total ausência da prática de relações sexuais, avança esta quinta-feira o jornal Público. Esta orientação integra o documeto que o cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, publicou na passada terça-feira, com "algumas normas para regular o acesso aos sacramentos de pessoas em 'situação irregular'" - ou seja, aqueles que contaríram matrimónio, se divorciaram e se voltaram a casar pelo civil.



Apesar de a igreja pressupor que aqueles que se voltem a casar não devem ter acesso aos sacramentos, o cardeal-patriarca sugere que nos casos excepcionais "após um longo caminho de discernimento", a igreja deve voltar a abrir caminho a alguns sacramentos como a comunhão e a confissão. No entanto, D. Manuel Clemente aconselha que tais se realizem "de modo reservado, sobretudo quando se prevejam situações conflituosas".



Esta é a resposta do Patriarcado de Lisboa à exortação apostólica Amoris Laetitia com o que o Papa Francisco rematou os dois sínodos sobre a família, numa exortação papal que mostrava vontade da Igreja em abrir-se mais a estas novas "formas de estar em família".



Nesse documento, o Papa Francisco desafiou as dioceses de todo o mundo a porem de parte a "fria moralidade burocrática" e a serem mais misericordiosas com as pessoas divorciadas ou que vivem uma união fora do casamento.



"Em certos casos, poderia haver também a ajuda dos sacramentos", pode ler-se no rodapé 351 da Amoris Laetitia. Esta frase suscitou algum desconforto a muitos círculos da Igreja Católica, nomeadamente ao cardeal-patriarca de Lisboa.



D. Manuel Clemente recorda que o rodapé não diz que todos devem receber os "sacramentos", mas sim apenas em "certos casos" e sugere então que a Igreja deve verificar a especificidade de cada caso, ponderando a apresentação ao tribunal diocesano para confirmar a validade do matrimónio anterior, e que caso se confirme, se proponha "a vida em continência na nova situação".



O cardeal-patriarca relembra ainda que a reintehgração dos católicos em situação irregular "não acaba necessariamente nos sacramentos".