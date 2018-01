Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Imagem da Virgem Peregrina visita oito países

Previstas 20 deslocações na Europa, na América e em África.

Por João Saramago | 09:13

A Virgem Peregrina realiza este ano pelo menos 20 deslocações, repartidas por oito países dos continentes africano, europeu e americano, divulgou o Santuário de Fátima.



Em Portugal, a Imagem Peregrina estará presente na Gafanha da Encarnação (Ílhavo), Caranguejeira (Leiria), Óbidos e em Almargem do Bispo (Sintra). Estão ainda previstas quatro deslocações a Espanha: três a Madrid e uma a Huelva.



Em Itália, uma das 13 imagens existentes está neste momento "a percorrer a Sicília", numa visita que decorre até ao final de março, divulgou o Santuário da Cova da Iria. Também em Itália, estão previstas deslocações nas províncias da Lombardia e de Brescia.



Em África, decorre uma visita, em abril, ao Santuário de Nossa Senhora da Divina Misericórdia, em Allada, no Benim. As restantes deslocações serão efetuadas no continente americano.



Nos Estados Unidos da América, em junho, a imagem estará presente no III Congresso Internacional em Honra dos Corações de Jesus e de Maria, em Miami, e em novembro em Nova Jérsia.



Canadá, Colômbia e Brasil são os outros países que vão receber a Imagem.



Virgem realizou trinta viagens no ano passado

No ano passado, a imagem da Virgem Peregrina fez trinta viagens, entre as quais a Espanha, França, Itália, Luxemburgo, Holanda, República Checa, Eslovénia, Venezuela, Brasil, Panamá, Angola, África do Sul e Coreia do Sul.



PORMENORES

Pedida paz para Coreia

Na coordenação do Apostolado Mundial de Fátima, na Coreia do Sul, a imagem esteve em 12 dioceses deste país, entre agosto e outubro do ano passado, para adoração dos fiéis.



Treze imagens

O Santuário de Fátima conta com 13 imagens da Virgem. A primeira foi produzida segundo indicações da Irmã Lúcia e coroada a 13 de maio de 1947.