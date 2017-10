Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Imagem de Fátima juntou mais de 10.000 católicos em Luanda

Celebrações, que decorreram entre 13 e 23 de outubro, na igreja de Fátima, distrito urbano do Rangel, "superaram as expectativas".

Por Lusa | 13:35

Mais de 10.000 fiéis católicos angolanos participaram nos últimos dias, em Luanda, nas celebrações do centenário das "aparições" de Fátima, centradas na presença da Imagem Peregrina, o que aconteceu pela primeira vez em quase 70 anos.



A informação foi prestada à Lusa pelo porta-voz da comissão das celebrações, o padre Firmino Kaculo, depois de a Imagem Peregrina da Senhora de Fátima ter partido do aeroporto de Luanda de regresso a Portugal.



Acrescentou que as celebrações, que decorreram entre 13 e 23 de outubro, na igreja de Fátima, distrito urbano do Rangel, decorreram com normalidade, mas "superando as expectativas".



"Estamos em crer que os peregrinos viam e regressavam, mas rondam os mais de 10.000 fiéis, porque desde o dia em que a imagem chegou até ontem [segunda-feira], tivemos peregrinos vindos de todos os lados e de todas as partes do país", disse.



O padre Firmino Kaculo faz por isso um balanço "extremamente positivo" dos últimos 10 dias, até pela mobilização dos fiéis: "Até podemos dizer que ultrapassámos as expectativas, foi um momento muito especial e de graça para o povo angolano e para os fiéis em particular".



A última vez que aquela imagem esteve em Angola foi em 1948, no âmbito de uma peregrinação pelo continente africano, sendo esta a primeira visita desde a independência angolana.



No decurso das celebrações que tiveram início a 13 de outubro, com a chegada a Luanda da Imagem Peregrina da Senhora de Fátima, seguida de uma procissão de seis quilómetros com milhares de pessoas, até a paróquia de Fátima, várias atividades foram realizadas, até à missa pontifical de 22 de outubro, presidida pelo arcebispo de Luanda, Filomeno Vieira Dias.



De acordo com o padre da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos de Angola, todas atividades decorreram sem sobressaltos e todas as missas campais, diárias, foram realizadas normalmente.



"As missas programas todas foram realizadas com as respetivas intenções, que foi por exemplo pela expansão do sinal da Rádio Ecclésia - Emissora Católica de Angola, circunscrita apenas em Luanda, orações para as famílias, doentes, juventude e tudo foi conforme", explicou.



"A exemplo de Frei Maiato, a nossa devoção a Nossa Senhora de Fátima, Hoje e Sempre" foi o lema das celebrações, em Angola, do centenário das "aparições", que visou igualmente render homenagem ao frei Benjamim Maiato, antigo devoto de Fátima, que faleceu em maio, em Portugal.