Incapacidade de 60% com desconto na CP

Benefício para pessoas com deficiência alargado a 1 de março.

Por Cláudia Machado | 09:08

As pessoas com deficiência com um grau de incapacidade igual ou superior a 60% e inferior a 80% passam, a partir de 1 de março, a usufruir de um desconto de 20% sobre o valor da tarifa por inteiro na CP - Comboios de Portugal.



O alargamento deste protocolo, estabelecido entre o Instituto Nacional para a Reabilitação e a CP, é formalizado esta quinta-feira.



Com o desconto, um bilhete urbano entre Cascais e o Cais do Sodré, em Lisboa, custará a este grupo 1,80 euros, em vez dos 2,25 euros da tarifa normal. Pelo mesmo preço será possível viajar entre Sintra e a Gare do Oriente, também em Lisboa. Já um bilhete urbano entre a estação de São Bento, no Porto, e Espinho ficará por 1,40 euros - a tarifa normal é de 1,75 euros. O Alfa Pendular entre Lisboa e o Porto, que cobra 30,80 euros na 2ª classe, fica por 24,64 euros.



Até abril de 2016, estavam em vigor dois protocolos: os utentes com incapacidade superior a 80% tinham direito a um bilhete gratuito de acompanhante e os utentes com incapacidade superior a 60% e graves carências económicas tinham um desconto de 25%. Depois de abril de 2016, foi definido um desconto de 75% para pessoas com mais de 80% de incapacidade e, caso necessitassem de um acompanhante, o mesmo teria direito a um corte de 25%. Até março de 2017, foram realizadas mais de 100 mil viagens ao abrigo deste acordo.