Incapacitada fica sem vencimento

O psiquiatra que acompanha a funcionária, de 46 anos, atesta que Ana Cristina está "de forma absoluta, definitiva e permanente incapaz de exercer qualquer função profissional, pelo que deve ser considerada com incapacidade permanente".



A neurologista considera-a "totalmente incapacitada para atividade profissional". No entanto, foram-lhe atribuídas, em junho, tarefas de ‘back-office’ e atendimento ao público.



A Caixa Geral de Aposentações indica que três médicos e duas juntas médicas "concluíram que não existia incapacidade absoluta e permanente para o exercício de funções". Ao CM, a ARS/N indica apenas que o caso está "em apreciação".



Ana Cristina Campos sofre de depressão persistente, transtorno cognitivo, doença osteoarticular degenerativa grave e hérnias discais. Os médicos que a acompanham atestam incapacidade permanente.A administrativa do centro de saúde do Olival, em Vila Nova de Gaia, recebeu, em julho, uma carta da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS/N) que refere estar "apta para exercício de funções". Não conseguiu cumprir os 30 dias de trabalho a que a lei obriga. Ficou com licença sem vencimento."Tenho casa para pagar e três filhos para dar de comer. Devo dinheiro a toda a gente. E não me estão a tirar a mim, estão a tirar aos meus filhos. É isso que me dói", diz ao, entre lágrimas.