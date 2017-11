Apicultores podem pedir ajuda a partir de quarta-feira

Muitas colmeias foram afetadas pelos incêndios.

Por Lusa | 01:20

Os apicultores das zonas afetadas pelos incêndios podem, a partir de quarta-feira, recorrer a ajudas para alimentação das colmeias localizadas nas áreas ardidas, anunciou hoje a Federação Nacional dos Apicultores de Portugal (FNAP).



A FNAP estima, em comunicado, que existam "2.245 explorações cujo futuro se encontra ameaçado total ou parcialmente, no que totaliza um efetivo de 110.615 colmeias", na sequência dos incêndios, "devido às perdas de efetivo e à escassez de pastagem que se fará sentir até ao início da primavera seguinte".



Para receberem os apoios, os apicultores podem contactar a organização de apicultores local, segundo o comunicado.



Na semana passada, o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, disse, em Oliveira do Hospital, que esta semana seria iniciada uma ajuda muito específica para a apicultura, com a distribuição pelas organizações de apicultores de 70 toneladas de açúcar para que possa ser produzido melaço, que constitui o alimento alternativo das abelhas enquanto não existir flora.