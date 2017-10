Catorze vias cortadas no Norte e no Centro devido aos fogos

Saiba que acessos estão fechados e quais as alternativas.

Por Lusa | 14:28

Catorze estradas estavam esta segunda-feira cortadas ao princípio da tarde devido aos incêndios que lavram no Centro e Norte do país, informou a GNR.



De acordo com a GNR, a Autoestrada número 13 (A13) estava cortada no distrito de Coimbra em dois locais, em Condeixa e em Almalaguês, sendo inexistentes alternativas a esta via nestes dois locais.



Também cortados estavam o Itinerário Complementar 6 (IP6) em São Pedro de Alva e o Itinerário Principal 3 (IP3) em Oliveira do Mondego, ambas sem alternativa e no concelho de Penacova (distrito de Coimbra).



Na Figueira da Foz (Coimbra), a A17, que esteve cortada em Marinha das Ondas, foi, entretanto, reaberta.



A A25 está cortada entre o Alto do Leomil, no concelho de Almeida, e a Guarda, sendo a alternativa a circulação pela Estrada Nacional (EN) 324 e a EN221.



Estão ainda cortadas, sem alternativa, as EN309, entre Espinho (no distrito de Aveiro) e Braga, e a EN16, em Almeidinha, Granja (Mangualde, no distrito de Viseu).



No concelho de Seia, distrito da Guarda, estão cortadas a EN17 em Folhadosa, a EN231 em Paranhos da Beira e a EN339 entre Aldeia da Serra e Sabugueiro.



A EN17 está também cortada entre Póvoa das Quartas e Lagos da Beira (Oliveira do Hospital), sendo a alternativa a circulação pela EN 230 no sentido de Lagares da Beira e a EM503, no sentido Várzea de Meruge-Seia, e a EM514 no sentido de Sandomil-Seia.



No distrito de Castelo Branco, estão cortadas a EN238 em Mosteiro, concelho de Oleiros, sendo alternativa a circulação pela EN 351, e a EN 350 em Pedrógão Pequeno (concelho da Sertã), sendo a alternativa a EN351 entre Proença-a-Nova e Oleiros.



A EN109 está cortada entre Carriço e Vieirinhos (Pombal, Leiria), sendo a alternativa a circulação por estradas municipais e pela A17, e a EN333 em Paços Vilharigues, no concelho de Vouzela e distrito de Viseu, sendo possível a circulação pela EN16 no sentido de Viseu.



GNR avisa sobre estradas interditas no seu site

A Guarda Nacional Republicana (GNR) disponibilizou hoje, no seu site, informação sobre as estradas interditas para que a população possa usar caminhos alternativos para fugir aos incêndios, revelou fonte do gabinete da GNR.



No site www.gnr.pt existe agora um 'link', através do qual é possível saber quais as zonas interditas, que "não é atualizado ao segundo", mas apresenta a informação que é dada a quem liga para os dois números de telefone da GNR, explicou à Lusa o capitão Bruno Ribeiro, do gabinete de imprensa da Guarda Nacional Republicana.



"A intenção é, em breve, criar um site com mapas que permita disponibilizar de forma automática a informação", acrescentou o capitão que, hoje de manhã, tinha dito à agência Lusa que a população tinha apenas acesso a dois números de telefone - o geral da GNR (213217000) e o SOS Trânsito (808201855) - para saber em tempo real quais as estradas cortadas.