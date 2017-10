DGS avisa que população deve evitar exposição ao fumo

Saiba o que fazer para evitar intoxicação em caso de incêndio florestal.

Por Lusa | 13:39

A Direção-geral da Saúde (DGS) lembra à população que deve evitar a exposição ao fumo dos incêndios florestais, mantendo-se dentro de casa com janelas e portas fechadas.



A DGS emitiu um comunicado em que recorda os riscos para a saúde associados à exposição a fumo resultante de fogos florestais, lembrando as informações e conselhos mais importantes.



A população é aconselhada a tentar evitar a exposição ao fumo, mantendo-se dentro de casa com janelas e portas fechadas, em ambiente fresco. Se possível, ligar o ar condicionado no modo de recirculação de ar.



É ainda recomendado que sejam evitadas fontes de combustão dentro de casa, como aparelhos a gás ou lenha, velas, incenso ou tabaco.



Sempre que não seja possível evitar atividades no exterior, é aconselhado o uso de máscara ou respirador.



A população deve ainda manter-se hidratada e fresca e ir acompanhando as informações que vão surgindo.



A DGS lembra que o fumo resultante dos incêndios florestais tem "altos níveis de partículas e toxinas que podem causar lesões a nível respiratório, cardiovascular e oftalmológico".



Podem surgir sintomas em pessoas saudáveis e que até requeiram tratamento médico. Nos doentes respiratórios crónicos, a exposição ao fumo pode agravar o estado de saúde.



A concentração de monóxido de carbono resultante do incêndio só tem efeitos nocivos para a saúde de quem estiver próximo da linha de fogo. O monóxido de carbono pode provocar cefaleias, alterações visuais, náuseas, fadiga ou falta de coordenação. Nos casos de concentrações muito elevadas, pode levar à morte.