GNR reforça vigilância e fiscalização nas florestas até março

Em 2017, arderam mais de 527 mil hectares de mato e floresta.

Por Lusa | 07:16

A Guarda Nacional Republicana (GNR) inicia esta segunda-feira em todo o território a "Operação Floresta Segura" reforçando as ações de patrulhamento, vigilância e fiscalização das zonas florestais no âmbito da prevenção e deteção de incêndios.



Em comunicado, a GNR adianta que as ações de sensibilização junto das populações sobre a problemática dos incêndios florestais arrancam hoje e terminam a 15 de março e serão levadas a cabo pelo Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) e pelo Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS).



Estas ações de sensibilização visam alertar para a importância dos procedimentos preventivos a adotar nesta altura do ano, nomeadamente sobre o uso do fogo, a limpeza e remoção de matos e a manutenção das faixas de gestão de combustível, tendo em vista a redução do número de ocorrências e a minimização dos riscos de incêndio florestal.



Em 2017, segundo a GNR arderam mais de 527 mil hectares de mato e floresta, mais 367 mil hectares do que em 2016.



No comunicado, a GNR indica ainda que foram registadas 21.952 ocorrências, 9.864 crimes, 65 detidos por incêndio florestal, 919 pessoas identificadas e 4.578 contraordenações.



"A GNR, para além das ações de sensibilização, numa fase subsequente, irá realizar ações de fiscalização com o objetivo de corrigir as situações de incumprimento face à obrigatoriedade da manutenção das faixas de gestão de combustível", é ainda referido na nota.