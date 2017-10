Plano Municipal de Emergência de Mangualde foi desativado

No terreno estão, desde terça-feira, equipas multidisciplinares da autarquia, em articulação direta com os presidentes de juntas.

Por Lusa | 15:27

O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde foi desativado ao início da tarde deste sábado, disse à agência Lusa fonte da autarquia.



"Na sequência da avaliação feita pelas entidades da proteção civil, foi desativado o plano de emergência, que se mantinha ativo sobretudo por causa da SONAE Indústria", explicou a mesma fonte.



O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde tinha sido ativado às 23:00 de domingo, na sequência dos incêndios que atingiram aquele concelho do distrito de Viseu.



As chamas afetaram a unidade industrial da SONAE em Mangualde e, como a situação não se encontrava totalmente resolvida, os agentes da proteção civil municipal decidiram manter o plano ativo até hoje.



Desta forma, a autarquia espera "que seja efetuado um rápido levantamento de danos e prejuízos causados pelo incêndio florestal que fustigou o concelho".