Técnicos de diagnóstico cancelam greve por respeito às vítimas dos fogos

Sindicato mantém protesto para 2 de novembro em frente ao Ministério da Saúde.

Por Lusa | 21:38

O Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (STSS) decidiu esta terça-feira cancelar o início da greve por tempo indeterminado, por respeito às vítimas dos incêndios.



"Face à catástrofe que se abateu sobre o nosso país, com incêndios que devastaram uma área significativa do território, causando dezenas de mortos, O STSS decidiu cancelar o início da greve por tempo indeterminado prevista para dia 19 de outubro, dia em que Portugal estará ainda a cumprir luto nacional", refere a estrutura, em comunicado.



O sindicato salienta que, apesar de alterar o calendário de greve, vai manter o protesto que está agendado para o dia 2 de novembro, com uma manifestação em frente ao Ministério da Saúde.



Os técnicos de diagnóstico e terapêutica, que já efetuaram greves este mês, tinham previsto avançar com uma greve por tempo indeterminado, com o sindicato a exigir a reposição do acordo que os sindicalistas dizem ter sido "violado pelo Governo, em Conselho de Ministros".



O presidente do sindicato disse, no parlamento, que tinha sido acordado entre sindicatos e Governo uma quota de 30% de lugares de topo de carreira para os profissionais de diagnóstico e terapêutica. Contudo, em Conselho de Ministros, essa quota foi diminuída para 15%.