Incentivo aos genéricos dá quatro milhões às farmácias

Quota deste medicamentos atingiu os 47,9%.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

No primeiro semestre de 2017, as farmácias receberam quatro milhões de euros ao abrigo do novo regime de incentivos do Governo para vender mais medicamentos genéricos, que entrou em vigor em janeiro. No mesmo período, os doentes portugueses pouparam 257,7 milhões de euros com o consumo destes medicamentos, segundo dados do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (CEFAR).



A quota dos genéricos atingiu, em setembro, os 47,9 por cento, invertendo a tendência de estagnação dos últimos anos.



De acordo com o presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF), Paulo Cleto Duarte, "este regime é uma medida positiva porque facilita o acesso dos doentes aos medicamentos receitados pelos médicos".



No entanto, a dispensa dos genéricos por parte das farmácias representa uma quebra de receitas de 12,6 milhões de euros. Os quatro milhões de euros de incentivos cobrem apenas um terço desse esforço levado a cabo pelas farmácias.



Em média, uma farmácia perde 0,39 euros por embalagem dispensada dos quatro medicamentos mais baratos de cada substância ativa, de acordo com a estimativa da Autoridade Nacional do Medicamento ( Infarmed). Segundo o CEFAR, 21 por cento das farmácias enfrenta processos de insolvência e penhora. Mesmo assim, para Paulo Cleto Duarte, "este incentivo aos genéricos não é suficiente, mas é indispensável à sobrevivência de muitas farmácias".



Penhoras e insolvências

Em novembro de 2017, havia registo de 618 farmácias em Portugal em insolvência e com penhoras. Há mais 254,1 por cento de insolvências e mais 123,3 por cento de penhoras do que em dezembro de 2012.



Portalegre lidera

De acordo com dados do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (CEFAR), Portalegre é o distrito do País com mais farmácias em insolvência e com penhoras, seguido da Guarda, de Setúbal, Santarém e Lisboa.



64,5 euros por cada euro

As famílias portuguesas pouparam 64,5 euros por cada euro investido pelo Estado para compensar as farmácias pela dispensa dos medicamentos genéricos mais baratos, segundo dados do CEFAR.