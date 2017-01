Incidência da gripe vai começar a descer

Das vacinas do SNS, sobram por enquanto cerca de 20 mil doses que ainda podem beneficiar pessoas dos grupos prioritários que ainda não se imunizaram.Sobre o período gripal, Francisco George disse que "é provável que tenha iniciado esta semana a descida da intensidade ao nível dos novos casos"."Pode acontecer, tudo indica, que dentro de quatro semanas a atividade gripal possa ser residual", afirmou.O diretor geral da Saúde admitiu que houve nas últimas semanas pressão nos serviços de urgência, mas sublinha que é um fenómeno que se tem repetido todos os anos.Sobre o excesso de mortalidade, Francisco George adiantou que foi enviada para a Organização Mundial da Saúde (OMS) uma informação que refere que a grande maioria dos óbitos se regista em pessoas com mais de 75 anos e em particular em idosos com mais de 85.O diretor geral da Saúde lembra que a gripe pode contribuir para acelerar a mortalidade, estimando que todos os anos pelo menos 1.500 portugueses possam ter o seu final de vida precipitado pela gripe.Cerca de 100 pessoas foram já admitidas em unidades de cuidados intensivos devido à gripe na época atual, sendo que a grande maioria delas não se encontrava vacinada.Contudo, para perceber se a mortalidade acima do esperado verificada nas últimas semanas de epidemia de gripe tem efetivamente correspondência numa sobre mortalidade é necessário fazer análises e estudos mais aprofundados que só deverão ser concluídos no final do ano.Em relação ao vírus predominante este ano (AH3), a subdiretora-geral da Saúde Graça Freitas indicou que a época deste ano foi compatível com outras com vírus idênticos, "não sendo mais dramática" que noutros anos."Ocorreu o padrão habitual para um vírus desta natureza", afirmou.Relativamente à diminuição das temperaturas prevista para os próximos dias, a Direção-geral de Saúde lembra que o frio pode precipitar a descompensação por doenças crónicas e lembrou que pediu à rede nacional de delegados de saúde que reforçasse as visitas aos lares de idosos.Além disso, Francisco George recordou hoje aos jornalistas algumas das recomendações preventivas à população: manter o corpo hidratado e quente, aquecer a casa, ter em atenção que há fontes de calor que representam risco de incêndio ou intoxicação, estabelecer contacto com familiares e vizinhos ou telefonar, em caso de necessidade, para a Linha Saúde 24.