Indemnização imediata para vítimas de legionella

Reclamadas compensações para as 403 vítimas de surto ocorrido há mais de três anos.

Por João Saramago | 07:52

O presidente da câmara de Vila Franca de Xira defende que o Estado deve ter o mesmo entendimento para com as as vítimas de legionella que teve para com as vítimas dos incêndios do último ano. Para Alberto Mesquita, "tem de haver também para com estas vítimas uma situação de ajuda. É o mínimo que podemos fazer".



Este sábado, o autarca participou na abertura da sede da Associação de Vítimas de Legionella, no Forte da Casa. A associação reclama "que se faça justiça", disse o seu presidente, Joaquim Ramos. "Mais de três anos depois do surto é inadmissível que nada tenha sido feito por nós", acrescentou.



Vila Franca de Xira sofreu o terceiro maior surto do Mundo, que ocorreu em novembro de 2014. Houve 403 pessoas diagnosticadas com a bactéria. das quais 14 morreram. Nenhuma foi até agora indemnizada.



Diferente foi a posição do Estado para com as vítimas dos incêndios. O primeiro-ministro, António Costa, assinou a 5 de janeiro último um despacho de indemnização por morte das vítimas dos incêndios, ao abrigo do mecanismo extrajudicial de adesão voluntária. Foi fixado o montante de 70 mil euros como valor mínimo para a "privação da vida".



Julgamento não deverá começar este ano

A advogada de algumas das vítimas de legionella de Vila Franca de Xira, Ana Severino, estima que "este ano não haverá julgamento". Haverá sim o debate instrutório: a fase do processo em que a defesa das vítimas alegará a existência de indícios para submeter os arguidos a julgamento.



Associação presta apoio em processo jurídico

A abertura da sede permitirá à Associação de Vítimas de Legionella contar com um espaço onde possam estabelecer maior contacto com os lesados, no processo que conta com nove arguidos, sete pessoas e duas empresas: Adubos de Portugal e GE Water - tratamento de águas.



PORMENORES

15 na CUF Descobertas

O surto de legionella que atinge o Hospital CUF Descobertas, em Lisboa, atingiu 15 pessoas: 6 tiveram, entretanto, alta. Três estão nos Cuidados Intensivos.



Exames inconclusivos

Análises realizadas por entidades externas apresentaram resultados de acordo com os parâmetros de referência, divulgou a CUF Descobertas.