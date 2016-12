INEM ajuda mãe a ter filha em casa

O momento foi fotografado pela equipa da VMER. A imagem foi partilhada ontem na página de Facebook do INEM e, ao final da tarde, tinha já mais de dois mil gostos e inúmeras partilhas. "Nós adorámos participar num momento feliz, para nós e para a família", concluiu o médico António João Almeida.



Por ser o terceiro filho do casal, segundo o médico, a mulher estava tranquila, mas preocupada. "A mãe, tal como o resto da família, estava muito feliz, mas naturalmente apreensiva e ansiosa pela nossa chegada, com receio de que algo corresse mal", referiu o médico.O momento foi fotografado pela equipa da VMER. A imagem foi partilhada ontem na página de Facebook do INEM e, ao final da tarde, tinha já mais de dois mil gostos e inúmeras partilhas. "Nós adorámos participar num momento feliz, para nós e para a família", concluiu o médico António João Almeida.

Taíta é o nome da menina que decidiu pregar uma partida aos pais e nascer sem dar tempo à mãe para ir até ao hospital. Tudo aconteceu por volta das 07h00 de ontem, em Ramalde, Porto, quando a mulher começou a sentir contrações. As águas rebentaram pouco depois e, quase sem se aperceber, a bebé nasceu.Ao local, foram chamados os elementos da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. Quando chegaram à casa, só tiveram de cortar o cordão umbilical e aquecer a recém-nascida."Depois da chamada, chegámos a casa da mãe em cinco minutos, mas a bebé já tinha nascida e estava bem, apenas com alguns sinais de hipotermia, o que é normal. Tratámos de a aquecer e encaminhámos a mãe e a filha para o Centro Materno-Infantil do Norte", explicou aoAntónio João Almeida, médico da VMER que esteve no local.