INEM já retomou encaminhamento de doentes para o São Francisco Xavier

Serviço tinha sido interrompido no sábado devido ao surto de Legionella.

13:56

O INEM voltou, a partir das 08h00 de quarta-feira, a encaminhar os doentes da zona do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, para esta instituição, depois de sábado ter deixado de o fazer devido ao surto de 'legionella'.



Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse à Lusa que este organismo deixou de encaminhar os doentes para este hospital a partir das 15h00 de sábado.



Os doentes que normalmente iriam para o São Francisco Xavier foram, entretanto, encaminhados para outras instituições.



O encaminhamento dos doentes para o São Francisco Xavier foi retomado às 08h00.



O surto de 'legionella' no Hospital São Francisco Xavier infetou, até ao momento, 38 pessoas, com óbitos registados. Cinco doentes continuam internados nos cuidados intensivos, anunciou esta quarta-feira a Direção-geral da Saúde (DGS).



A 'legionella' é uma bactéria responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia. A incubação da doença tem um período de cinco a seis dias depois da infeção, podendo ir até 10 dias.