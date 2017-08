Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

INEM perto da rutura sem meios em agosto

Oito ambulâncias inoperacionais no fim de semana, mas havia meios numa reunião com governantes.

Por Tânia Laranjo | 02:12

De norte a sul do País, há várias ambulâncias que se encontram inoperacionais. Mas a situação do Algarve é de tal forma grave que ainda segunda-feira foram deslocados meios de bombeiros do Norte do País para ajudar o INEM e há técnicos de férias, de Lisboa, a serem requisitados para colmatar as falhas.



Resultado: nas escalas de agosto, a única ambulância do INEM em Espinho (uma zona também veraneante e de onde os bombeiros fizeram deslocar duas ambulâncias para o Algarve) está inoperacional durante a noite.



A situação repete-se noutras zonas. No último fim de semana, por exemplo, estiveram oito ambulâncias inoperacionais, no distrito do Porto. Ao mesmo tempo, foram deslocados meios do INEM para acompanhar a 10.ª Reunião da Conferência de Ministros da Juventude e Desporto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, uma iniciativa que decorreu em Caminha.



Fontes do INEM contactadas pelo Correio da Manhã revelam ainda que o tempo de espera do INEM se mantém elevado e a situação do Algarve está a ser suportada com o pagamento de horas extra e subsídios de deslocamento a quem aceita integrar aquelas equipas.



Refira-se ainda que desde 2015 que foi aprovado um aumento de meios para o Algarve durante o verão, o que nunca aconteceu.



267 ambulâncias paradas no Norte

A escala de agosto do INEM mostra que no Porto vão estar inoperacionais 267 turnos. O Porto lidera com 132 ambulâncias paradas. Segue-se Espinho com 33, Rio Tinto com 21 e Ovar com 16. Ao CM, o INEM reconhece carência de meios, garantindo que está a ser feito tudo para resolver o problema.



Dados dos funcionários disponíveis na net

Os dados pessoais de funcionários do INEM, incluindo fotografias e folgas, estiveram até esta terça-feira disponíveis na internet, ao acesso de qualquer pessoa. O INEM disse que soube ontem "da exposição indevida de dois horários de trabalho" após o CM ter questionado a empresa responsável (RISI) e que o caso ocorreu por dois motivos: por o programa não estar a exigir uma das páginas de validação e por o site estar a ser indexado pelo Google.