INEM quer atribuir 20 novas ambulâncias aos bombeiros

Para tal, vai ser hoje assinado um memorando de entendimento entre a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) e o INEM para renovação das ambulâncias em Postos de Emergência Médica em corpos de bombeiros e abertura de novos PEM.Na mesma cerimónia serão também assinados o contrato-programa entre o INEM e a Escola Nacional de Bombeiros (ENB) para formação e recertificação de tripulantes de ambulância de socorro e o memorando de entendimento entre o INEM, LBP e a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) que possibilita a acumulação de funções de trabalhadores do INEM para o exercício de funções nos quadros de comando de corpos de bombeiros.A cerimónia vai ser presidida pelo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e conta também com a presença do secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.