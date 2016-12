INEM vai ter "os recursos de que precisa" em 2017

Sobre o atraso no pagamento das horas extraordinárias, afirmou que "o INEM está a pagar horas extraordinárias devidas desde 2013. Há uma questão de natureza remuneratória e fiscal".Para o ministro, "o INEM também foi muito reduzido em termos da sua capacidade operacional"."Vamos reforçar [a capacidade operacional do instituto] a partir do próximo ano, com a abertura de um concurso para mais 100 novos profissionais", anunciou.O reforço deste organismo não deverá ficar por aqui, uma vez que o ministro disse que, em 2017, o mesmo será dotado com "os recursos de que precisa"."Não há uma questão financeira", esclareceu, adiantando que "o INEM tem recursos próprios, tem recursos financeiros".Na visita que efetuou à Unidade de Neonatalogia do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), situado na MAC, Adalberto Campos Fernandes aproveitou para dirigir-se aos profissionais que estão a trabalhar nesta época natalícia."O Serviço Nacional de Saúde (SNS) não é só uma organização eficiente, é também uma reserva de ética profissional e de atitude que muito enobrece o país", adiantouPara o ministro, "a MAC é um bom exemplo. É um ativo da memória coletiva. É uma marca forte associada ao prestígio e um local para onde são referenciados os casos mais difíceis".Sobre a dificuldade da instituição em contratar ou manter profissionais altamente especializados como os que lá trabalham, tendo em conta o assédio dos privados, Adalberto Campos Fernandes afirmou que esta "é uma luta que a pouco e pouco irá ser ganha"."Está a ser feita uma estabilização da relação entre os setores. O setor privado não crescerá infinitamente, tem o seu espaço (...), mas felizmente estamos a entrar num quadro de equilíbrio".A preocupação do Ministério da Saúde é "fazer com que mais jovens médicos, quando terminam a sua formação, pensem duas vezes sobre o percurso que querem fazer e que pensem que no SNS podem fazer um percurso compensador, com carreira, com estabilidade, com diferenciação".