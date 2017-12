Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Iniciadas obras para reabertura da cozinha do hospital das Caldas da Rainha

Reparação deve estar estar concluída dentro de 45 dias.

18:27

As obras de reparação da cozinha do hospital das Caldas da Rainha, encerrada pela ASAE desde o dia 14, arrancaram esta quarta-feira e deverão estar concluídas dentro de 45 dias, informou fonte hospitalar.



A intervenção começou com "a lavagem e preparação das paredes para serem pintadas", disse à agência Lusa a fonte do hospital das Caldas da Rainha, distrito de Leiria, onde está encerrada a zona de confeção de alimentos desde o dia 14 deste mês.



A "suspensão de laboração" da zona de confeção de refeições do hospital foi determinada pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), na sequência de uma ação de fiscalização no âmbito da segurança alimentar.



Os inspetores detetaram "falta de condições estruturais e outras inconformidades", que levaram à suspensão da confeção das refeições para os doentes, acompanhantes e funcionários do hospital.



As refeições estão, desde essa data, a ser fornecidas por uma empresa certificada e, segundo a mesma fonte, "a ser servidas em louça descartável", sendo os tabuleiros "enviados para lavagem na unidade de Torres Vedras", outro dos hospitais do Centro Hospitalar do Oeste (CHO).



A intervenção hoje iniciada deverá "dentro de uma semana permitir instalar um contentor e maquinaria para a lavagem da louça", indicou a fonte.



A intervenção está a ser feita ao abrigo de um protocolo entre o Centro Hospitalar do Oeste e o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), ao qual havia já sido feito uma adenda, que obteve em setembro deste ano o visto do Tribunal de Contas para que fossem feitas reparações na cozinha.



A obra, com um custo de 85 mil euros, inclui a reparação do pavimento, paredes e tetos e a substituição de alguns materiais.



O prazo de conclusão é de 45 dias, após o que a ASAE deverá fiscalizar o local e decidir se estão reunidas as condições para que as refeições voltem a ser confecionada no hospital.



O hospital das Caldas da Rainha integra o Centro Hospitalar do Oeste, juntamente com as unidades de Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estevão das Galés e Venda do Pinheiro).