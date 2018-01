Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inquérito aberto à morte de menina de 14 anos

Lara morreu 24 horas depois de ir ao centro de saúde. Família admite processar médico.

Por Tiago Virgílio Pereira | 08:40

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde abriu um inquérito para apurar responsabilidades no caso da menina de 14 anos que morreu nos braços do pai menos de 24 horas depois de ter sido assistida no Centro de Saúde de Castro Daire, apurou o CM.



A família pondera também apresentar queixa contra o último médico a examinar a menina, mas vai aguardar pelos resultados da autópsia ao corpo, realizada na manhã de terça-feira.



"Os pais vão esperar pelas conclusões, mas devem avançar com uma participação", garantiu o tio José Moreira Pinto. Esta terça-feira foi também realizado o funeral de Lara Ribeiro Pinto, em Monteiras.



Centenas de familiares e amigos da Escola Secundária de Castro Daire marcaram presença num último adeus muito emotivo. Recorde-se que Lara deslocou-se na sexta-feira ao centro de saúde com sintomas de uma constipação.



No domingo sentiu-se pior e voltou à unidade de saúde. O médico de serviço viu os medicamentos que estava a tomar e mandou-a para casa.



À noite queixava-se de uma dor nas costas e dificuldade em respirar. Morreu na manhã de segunda-feira, em casa, nos braços do pai.