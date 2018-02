Inspeção investiga viagens de finalistas

Em causa alegadas ações de promoção executadas dentro das escolas.

10:16

As escolas portugueses estão a ser alvo de diversas inspeções por parte da Inspeção-Geral de Educação e Ciência para garantir que as empresas que organizam viagens de finalistas não promovem os seus serviços em contexto escolar.



Tal fenómeno, embora proibido, tem sido denunciado, obrigando os inspetores a reforçar a fiscalização e a interrogar as direções das escolas e as associações de estudantes para averiguar o que se passa, noticia a imprensa desta terça-feira.



Em causa estarão as viagens de finalistas que se realizam em abril, na semana seguinte à Páscoa, e que já são tradição de anos entre os alunos de 12.º ano.



Durante uma semana, dezenas de milhares de estudantes portugueses rumam, sobretudo, a Espanha, numa atividade extra-escola que em nada tem a vez com o contexto de aprendizagem.



Recorde-se que, o ano passado, uma unidade hoteleira em Torremolinos acusou centenas de jovens portugueses de destruírem as suas instalações e acabou por expulsá-los. Em tribunal corre ainda o processo referente a este incidente cujas imagens foram motivo de debate em Portugal durante vários dias.