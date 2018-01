Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inspetor do Trabalho demitido vai recorrer

Alegada divulgação de dados de saúde e família de inspetora.

Por João Saramago | 01:30

Pedro Pimenta Braz, que foi demitido do cargo de inspetor-geral do Trabalho, vai impugnar a decisão junto do Tribunal Administrativo, apurou o CM.



Dirigente da Autoridade para as Condições do Trabalho, Pimenta Braz foi demitido no âmbito da "decisão do processo disciplinar que lhe foi instaurado em setembro", divulgou fonte do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.



"Na base do processo disciplinar esteve uma denúncia feita por uma inspetora do trabalho sobre a alegada divulgação de um documento que continha dados do estado de saúde e a da situação familiar daquela inspetora", referiu a mesma fonte.



Pimenta Braz nega: "Divulguei um despacho do senhor secretário de Estado, não escrevi nada, não juntei processos, não juntei nada".



O processo disciplinar foi instruído pela Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, tendo o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, concordado integralmente com a sanção disciplinar proposta.



Pimenta Braz foi demitido a 15 dias de terminar a comissão. Interinamente sucede o subinspetor-geral, Manuel Roxo.