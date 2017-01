Inspetora da PJ leva filha bebé a tribunal

CM que a instituição não teve conhecimento da situação. "Estava de licença e a questão ultrapassou-nos. Poderíamos ter tentado diligenciar uma solução junto do tribunal", lamentou.



Segundo uma outra fonte judicial, a situação não é comum mas está longe de ser insólita. "A inspetora poderia ter tentado justificar uma eventual falta. Terá tido as suas razões", afirmou.



Uma inspetora da Polícia Judiciária de Lisboa levou a sua bebé de apenas um mês para o julgamento de uma mulher acusada de infanticídio, no qual foi testemunha. A situação ocorreu quinta-feira à tarde no Juiz 18 dos Juízos Criminais do Campus da Justiça, Lisboa.Segundo explicaram aofontes judiciais, a investigadora - que interrogou em 2013 a mulher acusada de deitar um filho recém-nascido no lixo - está em licença de maternidade mas o tribunal não prescindiu do seu depoimento.Foi notificada em casa para comparecer no julgamento. E foi, caso contrário arriscava no mínimo 102 euros de multa - e em casos de faltas repetidas poderia ser emitido um mandado de captura em seu nome. Não pôde deixar a filha, levou-a consigo ao tribunal.