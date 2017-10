Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inspetores da ASAE protestam por um estatuto de carreira em Lisboa

Adesão à greve ronda os 80%.

15:46

Cerca de meia centena de inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) protestaram esta segunda-feira junto ao Ministérios das Finanças e depois da Economia por um estatuto de carreira.



Munidos de buzinas, bandeiras e de um caixão de madeira, os inspetores, que estão em greve esta segunda-feira, exigem uma valorização da carreira porque dizem ser trabalhadores de uma "inspeção low cost".



Durante o protesto, os dirigentes sindicais do Sindicato Nacional dos Profissionais da ASAE e da Associação Sindical dos Funcionários da ASAE foram recebidos no Ministério da Economia e entregaram um manifesto nas Finanças.



"Governo escuta a ASAE está em luta" era uma das palavras de ordem ouvidas no protesto, ao mesmo tempo que os manifestantes empunhavam cartazes onde se podia ler "o estatuto é um direito de todos" e "1.200 diplomas para 230 inspetores".



Além da valorização da carreira, os inspetores da ASAE exigem um regime de horário de trabalho que reconheça o caráter de disponibilidade permanente e o reconhecimento e devida proteção dos riscos associados às funções.



Hoje de manhã o dirigente da Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) apontava uma adesão à greve a rondar os 80 por cento.