Instalações da ASAE sem segurança desde o início do ano

Trabalho de empresas de segurança privada assegurado pelos empregados da ASAE.

13:16

Os primeiros dias do ano novo estão a ser marcados pela falta de segurança nas instalações da ASAE.

Num comunicado enviado às redações pela Associação Sindical dos Funcionários da ASAE (ASF-ASAE), os funcionários da carreira de assistente técnico da ASAE afirmam terem sido colocados a assegurar funções que anteriormente eram realizadas por trabalhadores de empresas de segurança privada.



Ao que o CM apurou, o ministério da Economia na assegurou o fim do contrato que terminou no último dia do ano.

"As instalações têm armas de fogo armazenadas, material apreendido, material de laboratório valioso e neste momento não temos segurança", Bruno Figueiredo, presidente da Associação Sindical dos Funcionários da ASAE.

