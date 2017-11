Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Internada para operação morre com legionella

Número de mortes causadas pela bactéria sobe para quatro, com o falecimento de duas mulheres, uma com 68 anos e outra com 97.

Por Sónia Trigueirão, Francisca Genésio e João Saramago | 01:33

Maria Santos, de 68 anos, e Olívia Ornelas, de 97 anos, morreram ontem vítimas do surto de legionella do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. São a terceira e a quarta vítimas mortais da bactéria, depois de Maria da Graça Ribeiro, 70 anos, e Simão José Santiago, 77 anos, que morreram na segunda-feira.



Olívia Ornelas foi internada no hospital para ser submetida a uma cirurgia. "Tinha partido uma perna e ia ser operada ao fémur. Só isso", disse uma fonte familiar ao CM, garantindo que não se lhe conheciam outros problemas de maior.



Já Maria Santos estava internada há algum tempo naquela unidade de saúde. "Sofria de diabetes e tinha um problema num dedo do pé", disse fonte próxima da família, acrescentando que já teria sido operada três vezes. Ninguém, entre as famílias e os amigos, esperava este desfecho. Ontem, os corpos ainda não tinham sido entregues para as cerimónias fúnebres devido à necessidade de realizar as respetivas autópsias.



Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, confirmou ontem mais três casos da doença, subindo assim para 44 as pessoas que foram diagnosticadas com a Doença dos Legionários. A maioria (59%) são mulheres e 70% dos casos ocorreu em pessoas com 70 ou mais anos.



Seis dos doentes permanecem nos cuidados intensivos, outros três já tiveram alta e pelo menos quatro têm alta programada, segundo a diretora-geral da Saúde, acrescentando que três pessoas foram contaminadas na quinta-feira.



Pelas contas da Direção Geral da Saúde (DGS), o período de incubação prolonga-se por 10 dias (até 14 de novembro), mas o organismo vai estar atento até 20 dias após o contágio ( termina no dia 24)."A probabilidade maior de acontecerem casos é até dia 14", disse Graça Freitas.



Registos fiscalizados

As administrações dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde estão a verificar, com os seus serviços, quem são as empresas contratadas que fazem a manutenção das águas e sistemas de ar condicionado de todas as suas unidades. Pedem sobretudo, sabe o CM, as datas em que foram realizadas as últimas análises e fiscalizações.



No caso do Hospital São Francisco Xavier, o próprio ministro da Saúde disse que quem tratava dessa questão era uma empresa privada subcontratada pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH).



O nome da empresa não foi, até agora, revelado, mas será alvo de investigação no âmbito do processo instaurado pelo Ministério Público às quatro mortes provocadas pelo surto de legionella, desde 31 de outubro.