Intoxicação afeta 24 em lar de idosos

Utentes foram transportados para hospitais em Coimbra.

Por Paula Gonçalves | 03.10.17

Os sintomas de indisposição afetaram ontem 22 utentes e duas funcionárias do lar da terceira idade da Santa Casa da Misericórdia de Condeixa-a-Nova. Mas os bombeiros estão de prevenção para a eventualidade de serem detetados novos casos. "Os idosos estão a ser monitorizados e estamos em alerta, em estreita colaboração com o lar, para o caso de ser necessário enviar meios", referiu Fernando Gonçalves, comandante dos bombeiros de Condeixa-a-Nova.





A primeira situação foi identificada pelas 07h00. Um dos utentes apresentava queixas de diarreia e vómitos e foi transportado para o hospital. A meio da manhã, segundo Ana Apóstolo, diretora técnica da instituição, outros idosos apresentavam a mesma sintomatologia. O número foi aumentado e atingiu o pico a partir das 13h30. "Tivemos de adotar um procedimento diferente", esclareceu Ana Apóstolo.



Os utentes afetados têm mais de 70 anos e foram transportados para hospitais em Coimbra. As funcionárias foram assistidas no local. Só as análises feitas aos utentes e aos alimentos recolhidas pela ASAE poderão esclarecer o que terá acontecido.



Trânsito cortado para facilitar socorro

O lar localiza-se numa rua de sentido único no centro de Condeixa-a-Nova. Durante as operações de socorro os serviços municipais de proteção civil e a GNR criaram corredores de emergência para as ambulâncias circularem.



Maioria são acamados

Os idosos afetados são, na maioria, pessoas muito frágeis e acamadas, segundo a enfermeira da instituição, Andreia Abade.



Intoxicação ou virose

As causas são ainda desconhecidas, mas admite-se que possa ser uma intoxicação alimentar ou uma virose, disse, à Lusa, Liliana Pimentel, vereadora de ação social da Câmara.