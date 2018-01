Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Invasão de ratos obriga a encerrar duas escolas em Lisboa

Dejetos de roedores levam ao fecho da Secundária do Restelo e à EB de Caselas.

13:36

A Escola Secundária do Restelo, em Lisboa, foi encerrada na manhã desta quinta-feira, devido a uma invasão de ratos. A Escola Básica de Caselas, que funciona provisoriamente no mesmo espaço por estar a ser alvo de uma remodelação, também fechou portas.



Júlio Santos, diretor do agrupamento, explica ao CM o cenário com que se deparou esta manhã: "Encontrámos muitos dejetos e achámos melhor, por uma questão de segurança, encerrar o espaço até à próxima terça-feira, dia 30 de janeiro, para se fazer uma limpeza profunda"



O responsável não consegue precisar a origem da praga de ratos, mas adianta que "as obra que têm sido feitas no recinto escolar possam ter alterado o habitat dos roedores". Já houve problemas com ratos no passado, mas a escola nunca terá estado tanto tempo encerrada.



Júlio Santos adianta que o fecho afeta 1300 alunos da Secundária e mais 100 da Escola Básica.



Professores, alunos e funcionários foram avisados na manhã desta quinta-feira que a escola ia fechar por a direção entender que não há condições de segurança.