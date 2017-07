Investigação na Universidade Europeia sem arguidos

Ministério Público averigua eventuais favorecimentos políticos à instituição.

Por Sónia Trigueirão | 09.07.17

O processo que está a ser investigado pelo Ministério Público (MP), sobre eventuais benefícios políticos à Universidade Europeia, continua em segredo de justiça e sem arguidos, apesar de já terem sido ouvidas várias testemunhas desde que foi noticiado, em fevereiro, a abertura do inquérito.Em causa está a passagem do estatuto de instituto a universidade num tempo recorde de 13 dias. Em média estes processos prolongam-se por meses. A investigação quer também saber se João Atanásio, que entre 2011 e 2013 foi chefe de gabinete do ex-secretário de Estado do Ensino Superior – João Queiró –, teve alguma interferência no assunto.Enquanto esteve no cargo, João Atanásio assinou documentação relativa ao processo de alteração de estatutos do Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA – Lisboa) para Universidade Europeia. Recorde-se que Atanásio tinha sido, até entrar para o governo, sócio da sociedade detentora da Ensilis, SA, dona do ISLA-Lisboa.O grupo norte-americano Laureate, ao qual pertence a Universidade Europeia, tem tido problemas a nível internacional.O jornal ‘Folha de S. Paulo’ noticiou ontem que as Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), adquiridas pela Laureate em 2013, iam despedir mais de 200 professores.