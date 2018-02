Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

IP4 cortado e circulação condicionada na A24 devido à neve

Mau tempo está a afetar todo o distrito de Vila Real.

16:47

A queda de neve provocou hoje constrangimentos nas estradas do distrito de Vila Real, obrigando ao corte temporário do Itinerário Principal 4 (IP4), na zona do Marão, e causando condicionamentos na circulação na Autoestrada A24 (A24), em Fortunho, informou a GNR.



Durante a tarde começou a nevar com muita intensidade em vários pontos do distrito de Vila Real, provocando algumas dificuldades na circulação rodoviária.



Fonte da GNR disse que o IP4 está cortado ao trânsito, entre os nós da Campeã (Vila Real) e o de Amarante, na zona da serra do Marão, estando todo o trânsito a ser desviado para a Autoestrada 4 (A4) Túnel do Marão.



Já a A24, na zona de Fortunho, entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar, apurou o CM, esteve cortada temporariamente, mas os trabalhos de limpeza dos limpa-neves permitiram que reabrisse, embora de forma condicionada.



O trânsito desta autoestrada está a ser desviado para a Estrada nacional 2 (EN2).



Outras estradas secundárias do distrito estão com a circulação dificultada devido à neve, havendo alguns pontos considerados "mais críticos" e que exigem mais precauções por parte dos automobilistas.



A neve caiu também na cidade de Vila Real e como medida de precaução as escolas fecharam para o transporte dos alunos mais cedo para casa.



Também as escolas de Alijó, Sabrosa e Vila Pouca de Aguiar fecharam mais cedo devido à queda de neve e à formação de gelo e os alunos foram recolhidos mais cedo.



Um pouco por todo o distrito, os meios da proteção civil e das operadoras das autoestradas estão mobilizados para a limpeza da neve e para o espalhamento de sal nas estradas



Bragança, Guarda e Vila Real, estão sob aviso laranja (o segundo mais grave) devido à queda de neve.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a queda de neve acima dos 400 ou 600 metros deixa os distritos de Bragança e Vila Real sob aviso laranja entre as 18h00 de hoje e as 06h00 de quarta-feira.