IPSS no Seixal alvo de investigação

Segurança Social abre auditoria a associação de reformados.

Por Bernardo Esteves e Sofia Garcia | 09:02

A Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do Seixal (AURPIS) está a ser investigada pelo Instituto da Segurança Social (ISS) por alegadas irregularidades. A investigação acontece na sequência de uma denúncia e foi confirmada ao CM pelo ISS.



"Está em curso uma ação de fiscalização por parte do Departamento de Fiscalização do Instituto da Segurança Social à Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do Seixal", afirmou a assessoria de imprensa do ISS, acrescentando que "o processo foi aberto a 19 de dezembro de 2017, na sequência de uma denúncia anónima recebida por email, a 15 de dezembro".



A existência de vagas clandestinas no lar de idosos que funciona na instituição é uma das questões levantadas pela denúncia. Segundo noticiou a SIC, a instituição atribuiria lugar a utentes no lar de forma escondida, recebendo pelos mesmos uma mensalidade fictícia que no relatório e contas apareceria sob a forma de donativos. O ISS não confirmou esta informação.



Segundo o ISS, a intervenção "abrange todas as respostas sociais prosseguidas pela IPSS e destina-se à verificação do cumprimento dos acordos de cooperação celebrados com a Segurança Social, bem como às condições de funcionamento". Com base na denúncia foi ainda "aberto processo de auditoria financeira para verificação da legalidade das contas".



O CM contactou o presidente da AURPIS, José Silva, que recusou prestar mais declarações aos órgãos de comunicação social.