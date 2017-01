Irmã Lúcia ‘ajuda’ mulher infértil a engravidar

O que achou desta notícia?







É um dos diversos relatos de graças concedidas pela Irmã Lúcia constantes da causa de beatificação que, no dia 13 do mês que vem, vai ser selada pelo bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes. Após mais um ano de tratamentos de fertilidade, uma jovem mulher, de Lisboa, ouviu da médica a certeza de que nunca poderia ter filhos. No dia do funeral da vidente de Fátima, 15 de fevereiro de 2005, rezou e pediu-lhe fervorosamente ajuda. Em maio, três meses depois, soube que estava grávida.No relato recebido no Carmelo de Coimbra, o casal sublinha que a médica que acompanhava o processo os aconselhou a adotar uma criança e que quando verificou a gravidez lhes disse que, apesar de não ter fé, considerava que o que tinha acontecido era um milagre.Este casal, que passou a ir regularmente a Fátima, com visita obrigatória ao túmulo da Irmã Lúcia, já tem dois filhos e integra a lista de mais de 60 pessoas inquiridas no âmbito da causa de beatificação. Há relatos de centenas de outras graças concedidas pela vidente, oriundas dos quatro cantos do Mundo. No entanto, só algumas, consideradas mais facilmente prováveis, médica e teologicamente, foram selecionadas. Ao que o CM apurou, a ajuda a mulheres para conceberem e darem à luz foi, até agora, um dos milagres atribuídos em maior número a Lúcia.