Irmã Lúcia queimou milhares de cartas

- Sim. Forneceram-lhe malas de viagem, em que ela colocava maços de cartas com a inscrição "correspondência que eu costumava queimar". No final, encontramos guardadas 70 malas cheias de cartas.- Também. O que fez com que o processo demorasse quase oito anos foi o facto de estarmos perante uma vida longa, de quase 98 anos, cheia de acontecimentos tão diversos e tão importantes, e também a elevada quantidade de documentação escrita, em que se incluem, naturalmente, as cerca de 11 mil cartas que conseguimos reunir.- Com certeza. Pensamos que está um trabalho bem feito, como a irmã Lúcia merecia, e optamos por fazê-lo assim em vez de fazermos as coisas muito depressa.- A irmã Lúcia era muito transparente e escrevia o que lhe ia na alma. Os teólogos declararam que não encontraram qualquer problema teológico.- Estamos em crer que algumas dessas graças relatadas serão milagres, mas essa é uma questão para analisar mais à frente. Desde o falecimento da irmã Lúcia já recebemos mais de 1500 relatos de graças.- Na verdade, graças de todo o tipo, desde curas de doenças, conversões, ajudas para encontrar emprego e vários casos de mães que não podiam engravidar e que só o conseguiram com a ajuda de Lúcia.- Temos de alguns. Um, por exemplo, terá ocorrido mesmo no dia do funeral da irmã Lúcia. Uma jovem mãe, que há cinco anos tentava engravidar, pediu, junto ao féretro, ajuda para ter um filho. Um mês depois ficou grávida.