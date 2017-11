Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmãos de Viseu juntos de novo

Antigo árbitro recusa passado e quer futuro diferente.

Por Vanessa Fidalgo

Jorge Santos nasceu em Viseu há 55 anos mas aos 15 veio para Lisboa, para ganhar a vida. Deixou para trás a família que nunca mais voltou a ver. No programa ‘Separados pela Vida’, emitido ontem pela CMTV, reencontrou a irmã Natália Sousa e através de vídeo conheceu os irmãos Vítor e Fernando.



A viver em Lisboa há 40 anos, Jorge foi dirigente desportivo, árbitro e trabalha na Câmara Municipal de Sintra. Contudo, sempre viveu com a mágoa de nunca ter sido procurado pelos irmãos: "Fui sabendo notícias por outras pessoas de Viseu. Foi assim que soube da morte do meu pai, já muito depois de ter acontecido. Mas nem eu os procurei, nem eles - os meus irmãos - me procuraram. E não era assim tão difícil encontrar-me", garante Jorge Santos.



Reconhece também ter-lhe faltado a coragem para regressar a Viseu.



Ora essa espera findou ontem, no programa ‘Separados pela Vida’. Natália, irmã de quem nada sabia há mais de 15 anos veio a estúdio para dar um abraço sentido ao irmão.

Através de vídeo, Vítor e Fernando, outros dois irmãos, mandaram mensagens. Jorge saiu aliviado, garantindo ter valido a pena.



"Não quero saber das razões do passado. Só quero que daqui para a frente o futuro seja diferente", disse.