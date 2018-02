Euromilhões sem vencedores. Próximo jackpot é de 138 milhões

Conheça os números do sorteio desta sexta-feira. M1lhão saiu no distrito de Lisboa.

20:51

22, 31, 36, 38 e 44



As estrelas são 1 e 11.



Também foi sorteado esta sexta-feira o prémio do M1lhão. A combinação vencedora do concurso 05/2018 é MRZ 32144.



O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a um apostador do distrito de Lisboa.



Nota: esta informação não dispensa a consulta da lista oficial.

Nunhum apostador acertou esta sexta-feira na chave vencedora do concurso em que estava em jogo um jackpot de 128 milhões de euros.A estimativa de prémio para o sorteio de terça-feira sobe assim para 138 milhões.Em portugal saíram apenas quartos prémios, em número de 14, no valor de 3 mil 749 euros cada.A chave premiada corresponde aos números: