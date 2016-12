Já são conhecidos os números da Lotaria de Natal

O próximo sorteio da Lotaria Clássica, neste caso a Lotaria de Ano Novo, sai a 30 de Dezembro. Neste caso, o primeiro prémio é de 5 milhões de euros.







O 3º Prémio, no valor de 1.25 milhões de euros, saiu ao número 74257O próximo sorteio da Lotaria Clássica, neste caso a Lotaria de Ano Novo, sai a 30 de Dezembro. Neste caso, o primeiro prémio é de 5 milhões de euros.

Foram conhecidos esta sexta-feira os números da Lotaria do Natal.O 1º Prémio, no valor de 12,5 milhões de euros, saiu ao número 48509;O 2º Prémio, no valor de 2,5 milhões de euros, saiu ao número 73761;