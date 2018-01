Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gato Jackie resgatado ao fim de 15 dias perdido no aeroporto de Lisboa

Felino estava escondido debaixo de um contentor de grandes dimensões.

Por J.C.M. | 13:28

Jackie, o gato que desapareceu no aeroporto de Lisboa no dia 22 de dezembro, foi resgatado na manhã desta sexta-feira, um dia depois de ter sido localizado.



O animal estava 'refugiado' debaixo de um contentor de grandes dimensões, aproveitando um friso de apenas 20 cm. Segundo a informação divulgada no Facebook pelo grupo Gatos Urbanos, foi preciso recorrer a uma abertura no chão do contentor para retirar o gato em segurança.



Jackie deveria ter viajado com a dona de Lisboa para o Funchal para passar o Natal na Madeira, mas, quando esta aterrou na ilha, deparou-se com a caixa do animal vazia. Desde então que o animal era procurado no aeroporto, tendo sido descoberto agora por um funcionário de uma das empresas que trabalha no aeroporto.



O grupo Gatos Urbano divulgou foto do animal apóso o resgato, aparentando estar bem.